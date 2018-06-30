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Роспотребнадзор предупредил о вспышке инфекции лептоспироза на Шри-Ланке

Общество
30 июня, 7:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Отмечается, что "статистика заболеваемости в стране занижена, так как лабораторная диагностика проводится не в полном объеме"

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предложил российским туристам при планировании зарубежных поездок учитывать информацию о вспышках лептоспироза на территории Шри-Ланки. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению, министерство здравоохранения республики в пресс-релизе от 10 июня "официально объявило о неуклонном росте с начала года числа случаев лептоспироза". "Общее число заболевших превысило 1520", - указали в ведомстве, отметив, что "статистика заболеваемости в стране занижена, так как лабораторная диагностика проводится не в полном объеме".

По информации специалистов, пик заболеваемости лептоспирозом приходится на период засухи. Инфекции особо подвержены рабочие на фермах крупного рогатого скота и работники на плантациях сахарного тростника.

Лептоспироз - инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Заражение происходит при употреблении инфицированных кормов и воды, а также через укусы клещей. Инфекция опасна для человека.

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