Роспотребнадзор предупредил о вспышке инфекции лептоспироза на Шри-Ланке

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предложил российским туристам при планировании зарубежных поездок учитывать информацию о вспышках лептоспироза на территории Шри-Ланки. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению, министерство здравоохранения республики в пресс-релизе от 10 июня "официально объявило о неуклонном росте с начала года числа случаев лептоспироза". "Общее число заболевших превысило 1520", - указали в ведомстве, отметив, что "статистика заболеваемости в стране занижена, так как лабораторная диагностика проводится не в полном объеме".

По информации специалистов, пик заболеваемости лептоспирозом приходится на период засухи. Инфекции особо подвержены рабочие на фермах крупного рогатого скота и работники на плантациях сахарного тростника.

Лептоспироз - инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Заражение происходит при употреблении инфицированных кормов и воды, а также через укусы клещей. Инфекция опасна для человека.