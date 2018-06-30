МЧС продлило до конца воскресенья предупреждение о грозовых дождях в Москве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве продлило до конца выходных экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 30 июня с сохранением до конца суток 1 июля в связи с прохождением фронтальной зоны по территории Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ГУ МЧС предупреждают, что во время грозы не следует укрываться и парковать машины под деревьями, и напоминают, что непогоду лучше переждать в здании.