Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС продлило до конца воскресенья предупреждение о грозовых дождях в Москве

Общество
30 июня, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Синоптики прогнозируют усиление ветра при грозе до 22 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве продлило до конца выходных экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 30 июня с сохранением до конца суток 1 июля в связи с прохождением фронтальной зоны по территории Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ГУ МЧС предупреждают, что во время грозы не следует укрываться и парковать машины под деревьями, и напоминают, что непогоду лучше переждать в здании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
4
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Китай снижает пошлины на автомобили и потребительские товары
7
СМИ: посол США в Эстонии уходит в отставку из-за несогласия с политикой Трампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости