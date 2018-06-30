Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС России удается предотвращать десятки ЧС в год благодаря 180 информационным системам

Общество
30 июня, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Специалисты Национального центра управления в кризисных ситуациях ежедневно получают информацию с 19 спутников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, которому 1 июля исполняется 25 лет со дня основания, для предотвращения чрезвычайных ситуаций использует 180 информационных систем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На протяжении 25 лет специалисты НЦУКС совершенствуют работу по предупреждению различных чрезвычайных ситуаций и происшествий и уменьшению рисков их последствий. На сегодняшний день эффективно применяется 180 информационных систем, которые позволяют создавать 3D-модели визуализации развития обстановки, что позволяет предотвращаться десятки чрезвычайных ситуаций в год", - сказал представитель МЧС. Так, на основании данных мониторинга, краткосрочного и долгосрочного прогноза погоды, а также рельефа местности соответствующая информационная система строит модели развития паводковой обстановки. Автоматически производятся расчеты последствий наводнения, определяется количество домов и населения, попадающего в зону возможного затопления, выдается необходимое число сил и средств для организации превентивных мероприятий.

"В случае получения неблагоприятного прогноза сотрудники НЦУКС направляют операторам сотовой связи шаблонное сообщение для последующей рассылки пользователям, находящимся в зоне возможной чрезвычайной ситуации", - пояснили в министерстве. Ежегодно в России происходит около 200 ЧС.

"Большой объем задач решается и с помощью глобальных навигационных спутниковых систем и технологий мониторинга на основе космического дистанционного зондирования Земли. Специалисты НЦУКС получают информацию с 19 спутников, из них 8 аппаратов принадлежат Российской Федерации, 11 являются международными космическими системами", - сообщили в МЧС. Ежедневно дежурная смена Центра получает и обрабатывает около 100 оперативных космических снимков.

"Аналогов НЦУКС в мире нет, его специалисты в круглосуточном режиме обрабатывают большой массив оперативной информации, которая поступает из почти 2,5 тыс. дежурных служб органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций. Технические возможности центра дают возможность в режиме реального времени наблюдать и прогнозировать развитие чрезвычайной ситуации", - пояснили в МЧС. На основе всех сведений, поступающих в НЦУКС, ежедневно готовятся аналитические справки для руководства страны о произошедших за сутки происшествиях и пожарах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
СМИ: посол США в Эстонии уходит в отставку из-за несогласия с политикой Трампа
6
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
7
Китай снижает пошлины на автомобили и потребительские товары
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости