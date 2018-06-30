МЧС России удается предотвращать десятки ЧС в год благодаря 180 информационным системам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, которому 1 июля исполняется 25 лет со дня основания, для предотвращения чрезвычайных ситуаций использует 180 информационных систем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На протяжении 25 лет специалисты НЦУКС совершенствуют работу по предупреждению различных чрезвычайных ситуаций и происшествий и уменьшению рисков их последствий. На сегодняшний день эффективно применяется 180 информационных систем, которые позволяют создавать 3D-модели визуализации развития обстановки, что позволяет предотвращаться десятки чрезвычайных ситуаций в год", - сказал представитель МЧС. Так, на основании данных мониторинга, краткосрочного и долгосрочного прогноза погоды, а также рельефа местности соответствующая информационная система строит модели развития паводковой обстановки. Автоматически производятся расчеты последствий наводнения, определяется количество домов и населения, попадающего в зону возможного затопления, выдается необходимое число сил и средств для организации превентивных мероприятий.

"В случае получения неблагоприятного прогноза сотрудники НЦУКС направляют операторам сотовой связи шаблонное сообщение для последующей рассылки пользователям, находящимся в зоне возможной чрезвычайной ситуации", - пояснили в министерстве. Ежегодно в России происходит около 200 ЧС.

"Большой объем задач решается и с помощью глобальных навигационных спутниковых систем и технологий мониторинга на основе космического дистанционного зондирования Земли. Специалисты НЦУКС получают информацию с 19 спутников, из них 8 аппаратов принадлежат Российской Федерации, 11 являются международными космическими системами", - сообщили в МЧС. Ежедневно дежурная смена Центра получает и обрабатывает около 100 оперативных космических снимков.

"Аналогов НЦУКС в мире нет, его специалисты в круглосуточном режиме обрабатывают большой массив оперативной информации, которая поступает из почти 2,5 тыс. дежурных служб органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций. Технические возможности центра дают возможность в режиме реального времени наблюдать и прогнозировать развитие чрезвычайной ситуации", - пояснили в МЧС. На основе всех сведений, поступающих в НЦУКС, ежедневно готовятся аналитические справки для руководства страны о произошедших за сутки происшествиях и пожарах.