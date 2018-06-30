В "Единой России" предложили привлекать пожилых людей к работе в соцориентированных НКО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Привлечение пожилых людей к работе в социально ориентированных некоммерческих организациях (НКО) может стать одним из способов решения вопроса занятости лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Такое предложение было озвучено на прошедшем в четверг закрытом заседании Совета руководителей фракций "Единой России", сообщил в субботу ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Разработать соответствующие меры в области занятости лиц предпенсионного возраста на заседании Совета поручил Минтруду и Минфину председатель партии, глава правительства Дмитрий Медведев.

"В качестве предложения [в ходе обсуждения на Совете] прозвучала возможность расширения рынка труда для людей старшего возраста в системе НКО, которые берут на себя функции оказания социальных услуг. Это достаточно емкий рынок, востребованный. Я думаю, что здесь могли бы быть привлечены к работе люди старшего поколения", - рассказал сенатор.

Он отметил, что помимо предложений по ужесточению контроля за антидискриминационными мерами со стороны работодателей, на встрече поднимался вопрос о создании условий для того, чтобы появлялись дополнительные рабочие места для пожилых граждан. В качестве примера, по его словам, предлагалось снизить взносы в пенсионную систему за работающих в предпенсионном или пенсионном возрасте граждан.

В то же время, по словам Рязанского, вероятна ситуация, при которой "предприятия, не желающие принимать на себя дополнительную нагрузку по работе пенсионеров, будут принимать форму банкротства". "Поэтому здесь надо будет в законодательстве предусмотреть соответствующие дополнительные защитные меры по части защиты интересов [пожилых людей] по заработной плате, возможно, в части их перехода в категорию первой очереди [при удовлетворении требований кредиторов]", - добавил он.

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.