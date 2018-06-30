Во Франции почтили память героев Сталинградской битвы

ПАРИЖ, 30 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Французская столица отдала дань уважения героическим защитникам Сталинграда. По решению парижской мэрии мемориальная доска открыта на столичной площади, носящей имя города-героя на Волге.

В торжественной церемонии приняли участие руководители муниципалитета Парижа, представители французских вооруженных сил, организации ветеранов. Прозвучали гимны России и Франции.

Путь к Победе

Сталинградская битва, отметили устроители церемонии, явилась переломным моментом в борьбе с нацизмом.

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Вице-мэр Парижа Катрин Вье-Шарье напомнила об "огромных жертвах Советского Союза, о потере в годы войны трети активного населения, чтобы преградить путь нацистам". "Сталинград изменил ход войны, открыл путь к победе над нацистской тиранией", - сказала заместитель главы французской столицы.

В свою очередь посол России во Франции Алексей Мешков поблагодарил мэрию Парижа и руководителей XIX округа столицы за проявленное ими уважение к памяти тех, кто защитил мир от фашизма. "Франция стоит на первом месте по числу улиц, проспектов и площадей, которые названы в честь Сталинградской битвы", - отметил дипломат.

"Мы прошли вместе через многие испытания. Ренессанс в наших отношениях наступил, о чем свидетельствует сегодняшняя церемония", - сказал Мешков. Он подчеркнул, что "Дерево Освобождения", у которого укреплена памятная доска, названо в честь советских солдат, отдавших свою жизнь в Сталинградской битве".

Благодарность Шарля де Голля

"В самом кровопролитном сражении в истории погибли или были ранены почти 2 млн человек, - напоминает французский текст на мемориальной доске. - Капитуляция войск фельдмаршала Паулюса положила конец мифу о непобедимости германской армии. От стен Сталинграда началось наступление Красной Армии к Берлину".

Известие о разгроме фашистских войск на Волге, отмечают военные историки, стало радостной вестью для всех французских патриотов. Руководитель национального Сопротивления генерал Шарль де Голль подчеркивал, что Россия сыграла "важнейшую роль в освобождении Франции".

Исторический лидер Французской Республики дважды посетил город на Волге. В первый раз он побывал там в 1944-м, чтобы передать героическому Сталинграду привет сражающегося французского народа. Он назвал город "символом наших общих побед над врагом". В 1966 году, во время официального визита в Советский Союз в качестве президента Французской Республики, генерал де Голль посетил Мамаев курган в центральном районе города, где во время Сталинградского сражения происходили ожесточенные бои.

Русский маршрут

В честь Сталинградской битвы после окончания войны были названы площадь, проспект и станция метро в Париже, улицы в Тулузе, Гренобле, Ницце и др. французских городах. На первом кинофестивале в Канне в 1946 году высшая награда была присуждена фильму советского режиссера Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда.

Ныне столичная площадь, названная в честь Сталинграда, стала частью "русского маршрута Парижа", отметил глава ассоциации "Франция - Урал" писатель Дмитрий де Кошко. Берега Сены соединяет мост, названный в честь русского императора Александра III, а Франко-Российская авеню (Avenue Franco-Russe), нареченная так в 1911 году в память о визите в Париж царя Николая II, ведет теперь к новому православному собору Парижа.