Десять человек получили гранты "Молодой гвардии"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Десять человек стали победителями творческого грантового конкурса #ЖивуЛюблюГоржусь, который провела "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР). Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе МГЕР.

"В Москве состоялся заключительный этап конкурса. На площадке ДК "Трехгорка" собрались молодогвардейцы - авторы 20 лучших проектов из разных регионов России", - сказали в пресс-службе.

"В результате защиты были определены 10 победителей, которые получили грантовую поддержку на развитие своих проектных инициатив и местных отделений", - пояснили в МГЕР, уточнив, что размер гранта составил от 50 до 200 тыс. рублей.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности на конкурс было направлено более 1 тыс. работ со всей страны.

"Одним из главных приоритетов в деятельности "Молодой гвардии" остается региональная повестка. Мы планируем проводить конкурсы в поддержку местных отделений регулярно", - приводит пресс-служба слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.