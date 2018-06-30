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Сотрудника "Водоканала" в Пермском крае уволили после его заявления о "налоге на дождь"

Общество
30 июня, 15:48 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 30, июня. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что якобы коммунальщики в городе Кунгур Пермского края начали взимать с жителей платежи за сточные воды, в том числе за дождевую воду

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ПЕРМЬ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудник "Водоканала" города Кунгура лишился работы после того, как сообщил жителям о введении "налога на дождь" в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщил советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников.

Ранее СМИ сообщили, что якобы коммунальщики в Кунгуре начали взимать с жителей платежи за сточные воды, в том числе за дождевую воду, которая уходит в канализацию.

"Некомпетентный сотрудник "Водоканала" зачем-то сообщил жителям, что это [начисления] не за канализацию, а за дождевую воду, естественно возникла эта ситуация. Сотрудник уже уволен, это был начальник отдела "Водоканала", который не знает, что [платеж] входит в состав ОДН [общедомовые нужды] и тарифа, что они предъявляют населению", - сказал Красников.

Он уточнил, что в расчеты действительно была включена плата, но за водоотведение, то есть канализацию.

"Платежи были выставлены в соответствии с законом, но это не за дождевую воду, никогда дождевая вода не входила в ОДН, входит только в водоотведение, то есть канализационные стоки", - отметил собеседник агентства.

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