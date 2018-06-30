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Мосводосток привлек 280 бригад рабочих для устранений последствий непогоды

Общество
30 июня, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

На улицы вышли 1,1 тыс. сотрудников и 371 единица техники

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. ГУП "Мосводосток" в связи с обильными в субботу осадками привлек к работе 280 бригад для предупреждения скопления воды. Об этом ТАСС сообщили в ГУП "Мосводосток".

"В преддверии обильных осадков ГУП "Мосводосток" привлек к работе более 280 бригад, в составе которых более 1,1 тыс. сотрудников и 371 единица техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды", - сообщили в организации.

По словам сотрудника ГУП "Мосводосток", при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу организации и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

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