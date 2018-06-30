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Во Владивостоке прошел первый в истории города праздник выпускников "Крылья Востока"

Общество
30 июня, 18:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

Организаторы уточнили, что дальневосточный праздник должен стать ответом петербургскому фестивалю "Алые паруса"

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© Дмитрий Ефремов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Первый приморский фестиваль выпускников "Крылья Востока" прошел в субботу в центре Владивостока. На набережную под Золотым мостом со всех районов края приехали несколько тысяч выпускников.

Власти Приморья выделили на проведение масштабного праздника 70 млн рублей.

"Крылья Востока" должны стать дальневосточным ответом петербургскому фестивалю "Алые паруса", чего организаторы не скрывают. Корреспондент ТАСС побывал на набережной Цесаревича вместе с выпускниками и увидел, каким образом администрация решила поздравить приморскую молодежь с окончанием школы.

Место действия

Набережная Цесаревича, ставшая площадкой фестиваля, располагается на берегу бухты Золотой рог прямо в центре города между мостом через бухту и доками "Дальзавода".

Публикация от Фотограф во Владивостоке (@o_shulgin)

На свободных площадках набережной установили несколько тематических площадок, где можно сфотографироваться, записать поздравление друзьям, получить мастер-класс по современным танцам или принять участие в другом интерактиве. Здесь же стоит множество палаток с едой и напитками.

Как рассказали ТАСС некоторые выпускники, до краевой столицы они добрались с родителями на автомобилях и боялись опоздать, так как на сборы уходило очень много времени. Однако немало времени ушло и на прохождение тысяч гостей через пункты пропуска, на которых полицейские следили за тем, чтобы на территорию праздника никто не пронес ничего лишнего.

Публикация от Сергей (@sergucha)

С 19:00 начался концерт с участием местных коллективов, а к 20:00 на сцене появились первые хэдлайнеры фестиваля - Сюзанна и Мальбэк. В 21:00 концерт продолжила Юлианна Караулова и пела вплоть до начала светового шоу.

Погода в субботу во Владивостоке была пасмурная. Из-за тумана многие гости праздника опасались, что лазерная подсветка и фейерверк будут плохо видны.

Шоу

Световое шоу на воде началось в 22:00. На всей набережной погасло освещение и на видной с берега стене дока Дальзавода, как на экране, развернулось представление. Отдельные его части проецировались на несколько небольших экранов из распыленной морской воды, установленных ближе к берегу.

Публикация от Видеосъёмка Владивосток (@belyncev_r)

Сюжет представления начинался с разговора матери со своим сыном, который только что закончил школу. Она настойчиво предлагает ему определиться с будущей профессией, но он не воспринимает эти слова серьезно, так как собирается стать блогером, после чего ложится спать. Во сне неизвестный голос в красках показывает ему, какими профессиями на воде, на земле и в воздухе он может овладеть, и это производит на молодого человека впечатление.

Когда содержательная часть шоу подошла к концу, под свист и одобрительные крики выпускников в бухте появился фрегат "Паллада" с подсветкой на всех парусах. Когда его корпус полностью показался из-за плавучего дока, начался феерверк.

Расходиться и разъезжаться гостям праздника пришлось долго. В центре города надолго образовались пробки, а тысячи пешеходов шли прямо по проезжей части. Несмотря на это неудобство, опрошенные ТАСС выпускники заявили, что ранее ничего подобного они не видели, и праздник удался.

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