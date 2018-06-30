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В Чечне впервые пройдет открытый чемпионат по скайраннингу

Общество
30 июня, 18:48 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 30, июня. /ТАСС

Принять участие смогут все желающие

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ГРОЗНЫЙ, 30 июня. /ТАСС/. Первый открытый чемпионат республики по скайраннингу в дисциплине "Вертикальный километр", забег по горному рельефу с набором высоты до 1 тыс. м, пройдет в Шатойском районе Чечни, сообщили ТАСС в региональном комитете по развитию туризма.

"Состязания по скайраннингу в классе "Вертикальный километр" от 800 до 1800 м состоятся 8 июля в селе Асланбек-Шерипово. Принять участие смогут все желающие. Спортсмены смогут выступить в трех возрастных групп - до 14 лет, от 14 до 45 лет и старше 45 лет", - отметили в комитете.

Ожидаемое количество участников до 100 человек, в том числе известные общественные деятели региона и представители власти. Подъем будет осуществляться на вершину горы Ялби-корт. Организаторами мероприятия выступает комитет правительства Чечни по туризму, федерация альпинизма и горных видов спорта региона и Аргунский историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

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