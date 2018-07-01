Москвичи с 1 июля будут платить за услуги ЖКХ по счетчику в среднем на 62 рубля больше

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Платеж за коммунальные услуги для московской семьи из трех человек с воскресенья увеличится в среднем на 62 рубля на человека. Такие данные привели ТАСС в департаменте экономической политики и развития Москвы.

"Средний платеж за коммунальные услуги в квартире 64 кв. м для семьи из трех человек [для собственников] после 1 июля 2018 года увеличится в среднем на 62 рубля на человека [для тех, кто платит по приборам учета] и на 108 рублей на человека [для тех, кто платит по нормативам]", - сообщили ТАСС в департаменте.

В 2018 году предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги для Москвы составил 5,5%, тогда как в 2017-м он был на уровне 7%, напомнили в ведомстве. Детально по видам ресурсов с 1 июля тарифы вырастут следующим образом: на холодную воду и водоотведение - на 7,5%, на тепло - на 3,67%, на горячую воду - на 4,4%.

Тарифы на электроэнергию будут изменены в зависимости от местонахождения абонента: в Троицком и Новомосковском административном округах рост составит от 2,7% до 9,4% в зависимости от вида тарифов (одноставочные или многоставочные) и типа плиты (газовая или электрическая), а в остальной Москве - от 0% до 7,3%.

При этом в столице предусмотрена широкая система льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, подчеркивает департамент экономической политики и развития. Всего насчитывается 52 льготные категории москвичей - инвалиды и участники Великой Отечественной войны и их семьи, ветераны труда, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи и так далее.

В столице пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг 3,7 млн человек, город доплачивает из бюджета за льготников 37,2 млрд рублей. Также семья москвичей имеет право на субсидию, если расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют больше 10% семейного бюджета при федеральном стандарте - 22%. Субсидиями пользуется 650 тыс. московских семей, на субсидии бюджет тратит 19,7 млрд рублей, отметили в департаменте.