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Программе реновации в Москве исполнился год

Общество
1 июля, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

За это время власти города утвердили финансирование программы в размере 400 млрд рублей и начали переселение первых жителей в рамках проекта

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Год исполняется в воскресенье столичной программе реновации. За это время власти города создали Московский фонд реновации для контроля над проектированием новых домов, утвердили финансирование программы в размере 400 млрд рублей и начали переселение первых жителей в рамках этого проекта.

Как все начиналось

Ровно год назад президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

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По итогам голосования жителей в программу вошли более 5 тыс. домов. В основном это пятиэтажные хрущевки - под реновацию попадают почти 70% московских домов этого типа.

Первую волну сноса хрущевок запустил еще предыдущий мэр столицы Юрий Лужков. Его программа сноса пятиэтажек в Москве появилась в конце 1990-х годов. На сегодняшний день по программе Лужкова осталось расселить 34 дома.

Митинг и переговоры

Часть москвичей изначально негативно восприняла предложения столичных властей по сносу жилья - прошли митинги с просьбой отменить реновацию в некоторых районах города. В связи с этим столичные власти запустили масштабную программу по максимальному информированию участников реновации и москвичей в целом об этапах программы.

Так, в префектурах представители властей и строительные эксперты начали разъяснять жителям проблему ветхости их жилья и аварийности несущих конструкций.

Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, большинство нынешних пятиэтажек индустриального периода домостроения уже морально и физически устарели. Речь идет как о старых фундаментах, так и разошедшихся стенах, провисших балконах, а также инженерных коммуникациях, которые замурованы в стены, так что их невозможно отремонтировать.

"Столица" реновации

Власти Москвы определили, что "столицей" программы реновации станет юго-восточный район Кузьминки. Он стал лидером по количеству вошедших в программу домов - реновации подлежат 284 здания.

Вице-мэр столицы Марат Хуснуллин также сообщил, что в таких московских районах, как Арбат, Хамовники и Замоскворечье, в список были включены по одному дому.

Современные дома и большая площадь

Летом прошлого года столичные жители, ставшие участниками реновации, ознакомились с первыми информационными буклетами, в которых рассказывалось, какие квартиры и с какой отделкой они получат при переселении.

Власти Москвы отмечали, что квартиры в новых домах будут предоставляться с полной отделкой - "под ключ", а качество отделочных материалов будет выше, чем у тех, которые использовались ранее.

Кроме того, участникам реновации гарантировалось получение жилья большей площади за счет более просторных кухни и коридоров. Помимо этого, желающим предоставлялась возможность докупить дополнительные квадратные метры. Такая услуга осуществляется через столичный фонд реновации.

Стартовые площадки и льготная ипотека

С конца прошлого года столичные власти начали вести переговоры с застройщиками по возможному использованию их площадок под программу реновации. В настоящее время уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов.

Специально под программу реновации власти Москвы начали прорабатывать вопрос льготной ипотеки со ставкой 7% годовых. Власти смотрят, как работает сейчас имеющийся механизм по докупке дополнительных квадратных метров по реновации через московский фонд. После будет принято решение о конечной ставке при взаимодействии с банками.

Первые новоселы

Власти Москвы рассчитывают, что в 2019 году в 30 новых домов из 43 пятиэтажек переедут около 10 тыс. человек.

Первыми новоселами в рамках реновации стали жители двух ветхих пятиэтажек на улице Константина Федина. В начале февраля они начали переселение в новый дом на 5-й Парковой улице. Из общего числа жителей, переехавших туда, 90% уже обустраиваются на новом месте.

По словам вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, "жители остались довольны новыми квартирами и были приятно удивлены качеством ремонта дома и внутренней отделки жилья".

Власти столицы обещали, что остальные участники реновации узнают свой точный график переездов до конца следующего года.

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