Украинцам с 1 июля повышают пенсию на $2,3

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Украинские пенсионеры с 1 июля будут получать больше на 61 гривну ($2,3). Повышение пенсий предусмотрено законом о госбюджете на 2018 год, что связано с очередным ростом социальных стандартов.

"С 1 июля пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 млн украинцев", - сказал накануне вице-премьер-министр Павел Розенко. При этом он отметил, что следующее повышение пенсионных выплат состоится с 1 декабря. "Размер минимальной пенсии вырастет почти до 1500 гривен ($57)", - анонсировал Розенко.

По информации пресс-службы Пенсионного фонда, с 1 июля минимальная пенсия для тех, у кого есть необходимый стаж работы (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), будет не менее 1434 гривен ($55) в месяц. Сейчас минимальная пенсия - 1373 гривен (почти $53). То есть ее повысят максимум на 61 гривну.

По данным Пенсионного фонда, минимальную пенсию сейчас получают около 300 тыс. пенсионеров из 11,7 млн, или 2,6%. Кроме того, на Украине есть 89 тыс. социальных пенсионеров, которым платят 30% минимальной пенсии (412 гривен), так как у них нет даже минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии. С 1 июля им решили увеличить соцвыплаты на 18 гривен. А у "высокооплачиваемых" пенсионеров прибавка может составить до 610 гривен, и они смогут получать максимальную пенсию в размере 14 340 гривен ($551).

Можно тратить на 3 гривны больше в день

С 1 июля на Украине также повышают прожиточный минимум с 1762 гривен до 1841 гривен (около $71). Таким образом, украинцы смогут тратить в день почти на 3 гривны больше. В минимальный набор продуктов в день, которые государство рекомендует употреблять каждом украинцу, входит 173 грамма хлеба, стакан молока, половина яйца, две картофелины, а еще 7 граммов риса и около 100 граммов мяса. Следующий этап роста прожиточного минимума прогнозируется уже в декабре почти до 2000 гривен (почти $77).

Пенсионная реформа

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2018 года на Украине насчитывалось 11 млн 711 тыс. пенсионеров, а годом ранее - 11 млн 956 тыс. Снижение числа пенсионеров связано с пенсионной реформой, утвержденной Верховной радой 3 октября 2017 года. Многие из тех, кому исполнилось 60 лет, не имеют трудового стажа, а значит права на пенсию, в связи с чем вынуждены трудиться до 63-65 лет, чтобы заработать стаж.

Закон не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Как и раньше, мужчины и женщины выходят на пенсию в 60 лет. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. При этом украинцы, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Ее объем будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на один год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. Если стажа недостаточно, то можно его приобрести, однако не более пяти лет. Один год стажа стоит 16 896 гривен ($650).

Те, кто отработал 40 лет, могут выйти на пенсию в любое время. Но эта норма будет внедрена только через десять лет. Для студентов-бюджетников дневной формы годы учебы засчитают в трудовой стаж.

Закон отменяет специальные пенсии для госслужащих, судей, ученых - все они переводятся на общую систему начисления пенсий. Также отменяется право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты, прокурорских работников и прочих лиц, которые раньше могли выходить на пенсию досрочно - за пять-десять лет до наступления пенсионного возраста.

Новые пенсионеры получают на 35% меньше

Пенсионная реформа изменила и формулу начисления пенсий. Если до начала 2018 года каждый год стажа умножался на трудовой коэффициент 1,35, то теперь умножается на 1. Таким образом, вышедшие на пенсию до реформы, оказались обладателями более высоких доходов, чем те, кто идет на пенсию после реформы.

"Снижение трудового коэффициента привело к тому, что большинство новых пенсионеров получит пенсию на 35% меньше, чем могли бы получить по старому закону. Для человека, имеющего стаж 35 лет, коэффициент трудового стажа в формуле начисления пенсии стал гораздо ниже. Власть говорит, что ее реформа стимулирует людей работать больше, но сама отобрала у работавших людей 35% доходов, которые они могли получать по старому закону", - указал экс-министр социальной политики, депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев.