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ABC: в Белом доме проведут разбирательство по поводу розыгрыша Трампа комиком

Общество
1 июля, 1:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, июля. /ТАСС

Речь идет о телефонном разговоре радиоведущего Джона Мелендеса с президентом США от лица одного из сенаторов

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НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники Белого дома проведут внутреннее разбирательство, чтобы выяснить, каким образом американский комик и радиоведущий Джон Мелендес смог, представившись сенатором, переговорить с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.

По словам его источников, в Белом доме подтвердили, что беседа имела место, и расценивают произошедшее как серьезный конфуз. В администрации в настоящее время пытаются установить, каким образом комика могли соединить с американским лидером.

Мелендес ранее сообщил, что ему удалось добиться разговора с Трампом, и выложил в интернет аудиозапись, на которой слышно, как он дозванивается в Белый дом. Комик представился сенатором Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) и заявил, что ему необходимо срочно переговорить с президентом и обсудить законопроект.

Как сообщил в пятницу телеканал Fox News, Мелендеса несколько раз переключали между телефонными операторами и различными сотрудниками Белого дома, прежде чем один из них сказал, что президент ему вскоре перезвонит. По словам комика, ему затем позвонил зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер, который и соединил его с американским лидером, находившимся в то время на борту президентского самолета.

Как отмечает Fox News, Трамп, по всей видимости, поверил, что говорит с сенатором. Стороны обсудили несколько вопросов, касающихся иммиграции и работы Верховного суда США. В своем Twitter Мелендес написал, что ему понадобилось менее двух часов для того, чтобы связаться с президентом. По его словам, розыгрыш показывает, "как легко проникнуть" в администрацию Трампа.

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