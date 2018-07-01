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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

Общество
1 июля, 2:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Больше всего сообщений о проблемах поступает из Великобритании, Нидерландов и Италии

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH ILLUSTRATION

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в некоторых странах мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего статус различных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 02:00 воскресенья по московскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), отправить или получить сообщения (40%), а также авторизоваться (10%).

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Великобритании, Нидерландов и Италии. В России наибольшие трудности с мессенджером испытывают пользователи в Москве.

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