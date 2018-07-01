Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в некоторых странах мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего статус различных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 02:00 воскресенья по московскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), отправить или получить сообщения (40%), а также авторизоваться (10%).

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Великобритании, Нидерландов и Италии. В России наибольшие трудности с мессенджером испытывают пользователи в Москве.