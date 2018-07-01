Концентрация сероводорода в воздухе на востоке Москвы ночью была превышена в 5,5 раза

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" зафиксировал в ночь на 1 июля превышение в 5,5 раза содержания в воздухе сероводорода на востоке столицы. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.

В 23:00 мск 30 июня в районе Новокосино предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода была превышена в 5,5 раза, отмечается в сообщении. Данные получены со станции экомониторинга "Новокосино", контролирующей зону влияния мусоросжигательного завода в Рудневе, а также прудов "Мосводоканала".

Показания датчиков выше порога запаха в районе Новокосино фиксируются с 2:00 мск 30 июня. По данным на 4:00 мск 1 июля, концентрация сероводорода в воздухе по-прежнему превышена и составляет 2,9 предельно допустимой концентрации (ПДК).

Ранее "Мосэкомониторинг" уже сообщал о превышениях в июне уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы. 17 июня станция "Кожухово" автоматической системы мониторинга экологической службы зафиксировала 3,9 ПДК в Косино-Ухтомском районе.