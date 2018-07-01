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Власти Удмуртии втрое увеличат объемы реабилитации детей из группы риска по туберкулезу

Общество
1 июля, 9:35 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 1, июля. /ТАСС

Замминистра здравоохранения республики сообщила, что в этом году в санатории региона внедрят новые методики оздоровления

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ИЖЕВСК, 1 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии в рамках проекта "Бережливый санаторий" в три раза увеличат объемы медико-социальной реабилитации детей, находящихся в группе риска по туберкулезу. Об этом ТАСС рассказала замминистра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.

"Итогом реализации проекта "Бережливый санаторий" на базе детского противотуберкулезного санатория "Юськи" должно стать увеличение проходимости пациентов в санатории в три раза до 1,8 - 1,9 тыс. детей в год", - сказала она.

По ее словам, в этом году в санатории внедряются новые стандарты медико-социальной реабилитации детей из различных групп риска на развитие туберкулеза. "Будут внедрены новые методики оздоровления: солевая дорожка, ножные ванны, обтирание стоп, "Рижский метод закаливания", интенсивное закаливание стоп, сон на свежем воздухе, танцевальная терапия, бальнеотерапия (питье минеральных вод различной степени минерализации), кумысотерапия, галокамера, рефлексотерапия, парафинолечение", - рассказала Гузнищева.

В минздраве Удмуртии рассказали, что на всероссийском форуме "Здравница-2018", который прошел в мае в Кисловодске, санаторий награжден золотой медалью в номинации "Лучшая здравница по комплексному оздоровлению детей".

Всего, по данным ведомства, в Удмуртии проживет более 340 тыс. детей, в группе риска по туберкулезу из них находятся около 5 тыс. из них.

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