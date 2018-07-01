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В Хинганском заповеднике вылупились птенцы японских журавлей из зоопарка Удмуртии

Общество
1 июля, 10:13 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 1, июля. /ТАСС

Впоследствии птиц выпустят в естественную среду

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ИЖЕВСК, 1 июля. /ТАСС/. Птенцы японских журавлей вылупились из яиц, которые были доставлены в Хинганский заповедник из зоопарка Удмуртии. Об этом ТАСС рассказала директор зоопарка Светлана Малышева.

"В мае мы транспортировали яйца журавлей в инкубаторе в Хинганский заповедник, <…> из двух яиц появились птенцы", - рассказала Малышева.

По ее словам, сейчас в Хинганском заповеднике идет большая научная работа по разведению птиц из яиц, полученных из зоопарков, впоследствии пернатых выпускают в естественную среду. "Наши птенцы очередные - мы в третий раз занимались по программе, - будут жить в живой природе", - сообщила Малышева.

Хинганский государственный заповедник расположен на Приамурской равнине Амурской области. Равнинные территории занимают большую часть заповедника и практически безлесны. Главная ценность сохраняемой территории - гнездящиеся здесь редкие птицы: дальневосточные аисты, японские и даурские журавли и другие.

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