В Хинганском заповеднике вылупились птенцы японских журавлей из зоопарка Удмуртии

ИЖЕВСК, 1 июля. /ТАСС/. Птенцы японских журавлей вылупились из яиц, которые были доставлены в Хинганский заповедник из зоопарка Удмуртии. Об этом ТАСС рассказала директор зоопарка Светлана Малышева.

"В мае мы транспортировали яйца журавлей в инкубаторе в Хинганский заповедник, <…> из двух яиц появились птенцы", - рассказала Малышева.

По ее словам, сейчас в Хинганском заповеднике идет большая научная работа по разведению птиц из яиц, полученных из зоопарков, впоследствии пернатых выпускают в естественную среду. "Наши птенцы очередные - мы в третий раз занимались по программе, - будут жить в живой природе", - сообщила Малышева.

Хинганский государственный заповедник расположен на Приамурской равнине Амурской области. Равнинные территории занимают большую часть заповедника и практически безлесны. Главная ценность сохраняемой территории - гнездящиеся здесь редкие птицы: дальневосточные аисты, японские и даурские журавли и другие.