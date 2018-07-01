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Медведев поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

Общество
1 июля, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Премьер-министр подчеркнул, что водный транспорт играет серьезную роль в жизни страны, доставляя грузы в труднодоступные районы России и за ее пределы

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил развитие российского водного транспорта. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина РФ.

"Сегодня в отрасли происходят большие изменения: модернизируются крупные гидроузлы. В морских портах вводятся высокотехнологичные мощности. На маршруты выходят современные грузовые, ледокольные и пассажирские суда. А значит, российский морской и речной транспорт становится все более надежным, комфортным и безопасным", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что водный транспорт играет серьезную роль в жизни страны, доставляя грузы в труднодоступные районы России и за ее пределы.

"Профессию моряка выбирают особенные люди. Каждый раз, выходя в рейс, вы проявляете не только высокий профессионализм, но и лучшие человеческие качества: мужество, выдержку, отвагу", - подчеркнул глава правительства.

Медведев пожелал морякам и речникам транспортного флота России крепкого здоровья и удачи, а их семьям счастья и благополучия.

День работников морского и речного флота - профессиональный праздник моряков и речников транспортного флота России, судоремонтников и других специалистов данной отрасли. Отмечается с 1981 года ежегодно в первое воскресенье июля. Учрежден указом Президиума Верховного совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.

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