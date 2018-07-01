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Путин назвал "Алые паруса Артека" наиболее перспективным творческим проектом для детей

Общество
1 июля, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Президент подчеркнул, что кинофестиваль даст участникам возможность поучиться мастерству у известных режиссеров, актеров, сценаристов и художников

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам XXVI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса Артека". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Ваш кинофорум по праву считается одним из наиболее перспективных творческих проектов для детей и юношества и большим, ожидаемым событием летнего сезона Международного детского центра "Артек", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что кинофестиваль даст участникам возможность поучиться мастерству у известных режиссеров, актеров, сценаристов и художников. Также Путин отметил стремление организаторов фестиваля поддержать детей в профессиональном и духовном становлении.

26-ой Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" проходит в Крыму в центре "Артек" с 27 июня по 8 июля 2018 года. В программе фестиваля - конкурсы для детей и насыщенная обучающая программа, ежедневные мастер-классы, работа развивающих клубов. Участники смогут снять свое кино и показать его на конкурсе. В конкурсной программе представлены более 10 номинаций, среди которых "Самый увлекательный фильм", "Самый добрый фильм", "Самый мудрый фильм" и другие.

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