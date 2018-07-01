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"Мосэкомониторинг" зафиксировал превышение сероводорода в воздухе на востоке Москвы

Общество
1 июля, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

По данным станции, концентрация этого газа в воздухе начала расти примерно с 16:00 мск 30 июня

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Автоматические станции "Мосэкомониторинга" продолжили днем 1 июля фиксировать превышение нормы содержания сероводорода в воздухе на востоке Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 июля зафиксировали превышение в 5,5 раза нормы по сероводороду в районе Новокосино. Данные получили со станции экомониторинга "Новокосино", контролирующей зону влияния мусоросжигательного завода в Рудневе, и Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала".

Около 11:10 мск 1 июля станция "Новокосино" фиксирует четырехкратное превышение нормы по сероводороду. Согласно данным "Мосэкомониторинга", концентрация этого газа в воздухе начала расти примерно с 16:00 мск 30 июня и с того момента остается повышенной.

Также станция в Кожухове в примерно в 10:10 мск зафиксировала однократное превышение по сероводороду, сейчас концентрация газа в этой точке вернулась в норму.

Ранее "Мосэкомониторинг" уже сообщал о превышениях в июне уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы. 17 июня станция "Кожухово" автоматической системы мониторинга экологической службы зафиксировала 3,9 ПДК в Косино-Ухтомском районе.

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