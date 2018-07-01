На родине погибших в Грозном саратовских полицейских увековечили их имена

САРАТОВ, 1 июля. /ТАСС/. Имена полицейских, погибших в Грозном в мае при нападении террористов на православный храм Архангела Михаила в центре города, увековечили на их родине в Саратове. Церемония занесения имен Кайрата Рахметова и Владимира Горскова на мемориал "Землякам, погибшим в локальных войнах" состоялась в воскресенье в парке Победы, сообщил корреспондент ТАСС.

Охранявшие грозненскую церковь старшие сержанты полиции погибли в результате нападения на прихожан 19 мая, полицейских похоронили на родине в Саратовской области. Нападавшие были ликвидированы.

Увековечить память погибших полицейских решили 1 июля, в День ветеранов боевых действий. Церемония началась с митинга, в котором приняли участие семьи погибших, сотрудники полиции, волонтеры.

"Ценой собственной жизни старшие сержанты полиции отразили нападение боевиков на православный храм в Грозном и не допустили захвата заложников и дестабилизации обстановки. Они с честью отразили жестокий вызов международного терроризма. Память о павших не угаснет", - сказал в ходе церемонии начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов.

Он отметил, что имена погибших будут также увековечены на зданиях органов внутренних дел, где они проходили службу.