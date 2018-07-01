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На родине погибших в Грозном саратовских полицейских увековечили их имена

Общество
1 июля, 13:08 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 1, июля. /ТАСС

В городе прошел митинг, в котором приняли участие семьи погибших, сотрудники полиции и волонтеры

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САРАТОВ, 1 июля. /ТАСС/. Имена полицейских, погибших в Грозном в мае при нападении террористов на православный храм Архангела Михаила в центре города, увековечили на их родине в Саратове. Церемония занесения имен Кайрата Рахметова и Владимира Горскова на мемориал "Землякам, погибшим в локальных войнах" состоялась в воскресенье в парке Победы, сообщил корреспондент ТАСС.

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В Грозном прошла панихида по погибшим при нападении на храм

Охранявшие грозненскую церковь старшие сержанты полиции погибли в результате нападения на прихожан 19 мая, полицейских похоронили на родине в Саратовской области. Нападавшие были ликвидированы.

Увековечить память погибших полицейских решили 1 июля, в День ветеранов боевых действий. Церемония началась с митинга, в котором приняли участие семьи погибших, сотрудники полиции, волонтеры.

"Ценой собственной жизни старшие сержанты полиции отразили нападение боевиков на православный храм в Грозном и не допустили захвата заложников и дестабилизации обстановки. Они с честью отразили жестокий вызов международного терроризма. Память о павших не угаснет", - сказал в ходе церемонии начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов.

Он отметил, что имена погибших будут также увековечены на зданиях органов внутренних дел, где они проходили службу.

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Чечня Саратовская область Нападение боевиков на церковь в Грозном
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