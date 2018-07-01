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Концентрация сероводорода в воздухе Москвы вернулась в норму

Общество
1 июля, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

В "Мосэкомониторинге" превышение нормы объяснили плохими погодными условиями

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Концентрация сероводорода в воздухе столицы к 13 часам дня 1 июля вернулась к норме после превышений, который фиксировались автоматическими станциями на востоке города с 30 июня. Это следует из данных, опубликованных на сайте "Мосэкомониторинга".

Сероводород - бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за предельно допустимым уровнем его концентрации в городе. Предельно допустимая концентрация (ПДК) для жилых зон сероводорода равна 0,008 мг/м3.

Согласно данным станции "Новокосино", в 13:10 концентрация сероводорода опустилась до 0,006 мг/м3, что ниже ПДК. Ранее сообщалось, что примерно с 16:00 мск 30 июня станция "Новокосино" фиксировала превышения нормы. Пики пришлись на 23:00 (5,5-кратное превышение) и на 11:10 (четырехкратное).

В пресс-службе "Мосэкомониторинга" многочасовое превышение нормы по сероводороду объяснили плохими погодными условиями. "После прохождения грозового фронта в ночные часы 01.07.2018 наблюдалось ослабление условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. На востоке Москвы скорость ветра не превышала 2 м/с, а направление ветра изменялось от восточного к южному", - заявили ТАСС.

В ведомстве подтвердили ночные превышения нормы, но заверили, что они были безопасными для здоровья человека. "Порог безопасного воздействия в соответствии с критериями ВОЗ превышен не был", - сообщили в "Мосэкомониторинге".

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