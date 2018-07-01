Прах бывшей узницы нацистских лагерей Симоны Вейль перенесли в Пантеон

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Прах бывшей узницы нацистских лагерей, члена Французской академии Симоны Вейль перенесен в Пантеон. Торжественная церемония в этом национальном некрополе Франции состоялась в воскресенье в присутствии французских политиков, представителей научного и культурного сообщества и многочисленных парижан.

Симона Вейль умерла 30 июня 2017 года, не дожив двух недель до своего 90-летия. Тогда же глава государства Эмманюэль Макрон принял решение об оказании особых посмертных почестей Вейль.

"Это не только пожелание президента республики и семьи Симоны Вейль, но и всех французов, потому что Франция любит эту великую дочь нашей страны, всегда защищавшую на своем жизненном пути принципы демократии и свободу", - сказал Макрон в своем выступлении на ступенях Пантеона. "Вся ее жизнь была примером борьбы за мир, достоинство, права человека, правосудие", - отметил он.

Президент Франции подчеркнул, что рядом с Симоной Вейль будет погребен ее супруг, умерший в 2013 году. "Антуан Вейль всю свою жизнь посвятил поддержке своей спутницы, делу, которому они служили вместе", - сказал Макрон.

Пантеон служит исторической усыпальницей выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века. Там захоронены философы Вольтер, Жан-Жак Руссо, писатели Виктор Гюго, Александр Дюма (отец), лауреаты Нобелевской премии по физике Пьер и Мария Кюри, герой антифашистского Сопротивления Жан Мулен. Надпись на входе в Пантеон гласит: "Великим людям благодарная отчизна".

Вейль стала пятой женщиной, захороненной в Пантеоне. Память соотечественницы почтили бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, премьер-министр Эдуар Филипп, члены правительства и парламента республики.

Офицеры республиканской гвардии на руках пронесли гробы по улице Суфло к усыпальнице под звуки произведений Рахманинова и Бетховена. На здании Пантеона - большое панно с портретами супругов Вейль, на подступах к некрополю - плакаты с фотографиями и цитатами Вейль. В финале церемонии прозвучал гимн Франции "Марсельеза".

Биография Симоны Вейль

Симона Вейль, урожденная Жакоб, родилась 13 июля 1927 года. В марте 1944 года, когда ей было 16 лет, Вейль была арестована гестапо в Ницце, где скрывалась под вымышленным именем. В Освенциме и других лагерях смерти оказалась вся ее семья. Выжить удалось только Вейль и ее сестре.

В правление президентов Валери Жискар д'Эстена и Франсуа Миттерана занимала пост министра здравоохранения, играла большую роль в защите прав женщин. В 1979 году на первых прямых выборах была избрана в Европейский парламент, затем стала его председателем. Вейль была первой женщиной на этом посту со времен основания ассамблеи в 1952 году.

На протяжении почти 10 лет - с 1998 по 2007 год - входила в состав Конституционного совета Франции. В 2008 году по предложению бывшего министра культуры и писателя Мориса Дрюона была принята во Французскую академию. На шпаге академика Вейль был выгравирован ее номер узника концлагеря.

Автобиография Вейль "Жизнь" (Une Vie, 2007) переведена на 15 языков. Во Франции книга стала бестселлером - издание разошлось тиражом более полумиллиона экземпляров.

В 2012 году Франция наградила Вейль Большим крестом ордена Почетного легиона - высшим знаком отличия. По итогам национальных опросов общественного мнения она неоднократно признавалась самой популярной француженкой.