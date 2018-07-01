Поисковики Архангельска, Москвы и Карелии будут искать погибших в советско-финской войне

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Поисковики Архангельской, Московской областей и Республики Карелия с 1 по 20 июля проведут экспедицию по поиску останков бойцов 9-го отдельного лыжного батальона, погибших во время советско-финской войны на территории Финляндии. Как рассказал ТАСС президент благотворительного фонда "Военно-исторический фонд Русского Севера", автор проекта "По следам отдельного лыжного батальона. Возвращение на Родину" Денис Михеевский, поиск будет идти в районе города Кухмо.

"1 июля мы выезжаем в Финляндию: в сводном отряде 19 человек, представители поисковых отрядов Архангельской, Московской областей и Республики Карелия. До 20 июля мы будем работать в Финляндии, поисковые работы будут проводиться в районе Кухмо по местам вероятной гибели солдат и офицеров 9-го лыжного батальона. Мы проводили большие архивные исследования, и у нас есть определенные точки местности, в которых, как мы считаем, находятся останки бойцов.

Останки найденных бойцов планируется захоронить в Финляндии. На месте захоронения предполагается установить памятник. "Пока идет процедура согласования с финскими властями вопроса установки памятника", - уточнил Михеевский. Всего в Финляндии в 2001 года было проведено пять экспедиций по поиску бойцов батальона из Архангельска. "Обнаружено 145 человек, они захоронены в Архангельске", - пояснил ТАСС председатель совета архангельского регионального отделения "Российского военно-исторического общества" Алексей Буглак.

Осенью 2018 года в Архангельске планируется открыть выставку, посвященную советско-финской войне и 9-му лыжному батальону. "Мы планируем организовать выставку и советско-финской войне и роли в ней 9-го батальона, выставка пройдет в октябре - декабре", - пояснил Михеевский.

Девятый лыжный батальон

Девятый лыжный батальон был сформирован в Архангельске в 1939 году, в самом начале 1940 года его включили в отдельную лыжную бригаду под командованием полковника В. Д. Долина. Командование 9-й армии 11 февраля 1940 года бросило эту бригаду на деблокирование окруженных советских частей в районе Кухмо (Финляндия). Поначалу наступление было успешным, но потом бригада попала в засаду. В начале боя был убит полковник Долин, ранены комиссар и начальник штаба. К 21 февраля 1940 года из 3 тыс. бойцов к своим вышли 240 человек, 50 солдат вывезли транспортными самолетами.

Советско-финская или "Зимняя война" началась 30 ноября 1939 года и закончилась 13 марта 1940 года. Она завершилась подписанием Московского мирного договора, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.