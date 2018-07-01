Болельщику из Англии Джастину Уоллею предложили стать почетным послом Татарстана

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Английскому болельщику Джастину Уоллею, приехавшему в Казань на чемпионат мира по футболу, предложено стать на добровольных началах почетным послом Татарстана. Об этом на встрече с ним сообщил председатель республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Как сообщалось ранее, английский болельщик выразил желание остаться жить в Татарстане и найти работу в сфере туризма.

"Предлагаю вам стать почетным послом Татарстана там, где вы живете и работаете", - сказал Иванов, отметив, что миссия почетного посла будет осуществляться на волонтерских началах, он должен рассказывать иностранцам о Казани.

Англичанин выразил предварительную готовность, но попросил возможность подумать в течение "пары недель". Уоллей сообщил, что сейчас тренирует один из футбольных клубов в Зимбабве. "Казань - это город, где я бы с удовольствием остался. Сейчас я занят в Зимбабве, однако нахожусь в своеобразном поиске себя и выбираю направление, в котором хочу двигаться", - сказал он.

Уоллей сообщил, что его очень впечатлила в Казани пешеходная улица Баумана, внутреннее наполнение Кремля и вид из него на набережную. "Видны большие вложения в инфраструктуру и создание духа города, чувствуется атмосфера гостеприимства и дружелюбия", - сказал болельщик.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани прошли четыре матча группового этапа и игра 1/8 между Францией и Аргентиной. Кроме того, на 6 июля в городе намечен один из матчей четвертьфинала.