Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Чечне планируют болеть за российскую сборную с национальными блюдами и лезгинкой

Общество
1 июля, 16:48 UTC+3 Республика) 1, июля. /ТАСС

Каждый забитый гол в ворота сборной Испании болельщики отметят танцем

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАЛИ (Чеченская Республика), 1 июля. /ТАСС/. Более 50 болельщиков собрались за столом с национальными блюдами в чеченском городе Шали поболеть за сборную России в матче с командой Испании. Каждый забитый мяч российской команды молодые люди планируют отмечать лезгинкой, а в случае победы устроят автопробег до Грозного, передает корреспондент ТАСС с места события.

Сборная России сыграет в воскресенье с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Москве, игра начнется в 17:00 мск.

"По поручению главы района Турпал-Али Ибрагимов мы организовали свою фан-зону. Болеть будем не с чипсами и алкоголем, как это принято в разных барах по всему миру, а с национальными чеченскими блюдами. Каждый забитый гол отметим зажигательной лезгинкой, а если наша российская команда победит - устроим автопробег до Грозного", - рассказал ТАСС помощник главы администрации Шалинского района и лидер местного фан-клуба Нурид Каимов.

"Это исторический матч для сборной России. Неважно, насколько сильная команда у Испании, мы верим в наших ребят. Они подарили такой праздник на этом чемпионате, столько красивых голов", - поделился Каимов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве неизвестный удерживает работника магазина "Дикси"
2
Болтон и Путин остались каждый при своем мнении после обсуждения ситуации на Украине
3
Власти Кубани выплатят компенсации семьям, чьи дома пострадали от града
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
6
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
7
Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости