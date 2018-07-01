В Чечне планируют болеть за российскую сборную с национальными блюдами и лезгинкой

ШАЛИ (Чеченская Республика), 1 июля. /ТАСС/. Более 50 болельщиков собрались за столом с национальными блюдами в чеченском городе Шали поболеть за сборную России в матче с командой Испании. Каждый забитый мяч российской команды молодые люди планируют отмечать лезгинкой, а в случае победы устроят автопробег до Грозного, передает корреспондент ТАСС с места события.

Сборная России сыграет в воскресенье с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Москве, игра начнется в 17:00 мск.

"По поручению главы района Турпал-Али Ибрагимов мы организовали свою фан-зону. Болеть будем не с чипсами и алкоголем, как это принято в разных барах по всему миру, а с национальными чеченскими блюдами. Каждый забитый гол отметим зажигательной лезгинкой, а если наша российская команда победит - устроим автопробег до Грозного", - рассказал ТАСС помощник главы администрации Шалинского района и лидер местного фан-клуба Нурид Каимов.

"Это исторический матч для сборной России. Неважно, насколько сильная команда у Испании, мы верим в наших ребят. Они подарили такой праздник на этом чемпионате, столько красивых голов", - поделился Каимов.