Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Times: британский кабмин тайно отрепетировал свои действия в случае смерти Елизаветы II

Общество
1 июля, 16:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, июля. /ТАСС

В учениях Castle Dove были задействованы глава МВД Саджид Джавид, лидер Палаты общин, лорд-председатель Тайного совета Андреа Лидсом и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл

Поделиться
Материал из 1 страницы
Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II

© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Члены британского кабинета министров впервые провели тайную репетицию действий правительства по подготовке к 10-дневному национальному трауру в ситуации, которая возникнет после гипотетической смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Инфографика Британская королевская семья

Британская королевская семья

Принц Луи стал шестым правнуком правящего монарха, королевы Елизаветы II, и пятым в очереди престолонаследия.

В состоявшемся в прошлый четверг учебном заседании кабинета министров, местом для проведения которого стали помещения, где собирается чрезвычайный правительственный комитет COBRA, приняли участие глава МВД Саджид Джавид, лидер Палаты общин, лорд-председатель Тайного совета Андреа Лидсом, министр по делам Шотландии Дэвид Манделл. Председательствовал же на заседании глава секретариата кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Дэвид Лидингтон.

Эти учения получили названия Castle Dove и были сосредоточены на подготовке действий властей к D+1 (так именуется следующий день после смерти монарха). В этот день членам кабмина надлежит вынести решение о том, когда премьер-министру предстоит сделать публичные заявления, касающиеся траурных мероприятий. Министры также изучили планы прибытия в Букингемский дворец 600 членов тайного совета, чтобы формально одобрить возведение на престол наследника британского трона.

Отмечается, что данные учения членов кабмина никак не связаны с состоянием здоровья 92-летней королевы, которая недавно из-за плохого самочувствия пропустила службу в кафедральном англиканском соборе Святого Павла. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Персоны
Елизавета II (королева Великобритании)
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Болтон и Путин остались каждый при своем мнении после обсуждения ситуации на Украине
2
В Москве неизвестный удерживает работника магазина "Дикси"
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
6
Times: британский кабмин тайно отрепетировал свои действия в случае смерти Елизаветы II
7
Удерживавший работницу "Дикси" мужчина объяснил причину своего поступка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости