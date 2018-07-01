Власти Кубани выплатят компенсации семьям, чьи дома пострадали от града

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение выплатить компенсацию жителям региона, чьи дома пострадали в субботу в результате крупного града, сообщает в воскресенье пресс-служба краевой администрации.

В Тимашевском районе в результате града и шквалистого ветра повреждено более 1,4 тыс. домовладений, пять социально значимых объектов. Стихия затронула также Брюховецкий, Кореновский и Павловский районы, там масштабы ущерба уточняются.

"Жителям края, пострадавшим от непогоды, выплатят компенсации", - говорится в сообщении.

Отмечено, что к восстановлению домов специалисты приступят с понедельника. "Основная часть работ ляжет на муниципалитеты, они готовят списки пострадавших. В ближайшее время будет определен размер и порядок выплат", - уточнил вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.