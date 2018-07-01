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Васильева заявила, что компьютерная зависимость мешает развитию ребенка

Общество
1 июля, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Министр просвещения добавила, что эта проблема становится общемировой

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Министр просвещения РФ Ольга Васильева

Министр просвещения РФ Ольга Васильева

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Слишком сильная зависимость от компьютера и гаджетов мешает детям развиваться. Об этом заявила в воскресенье министр просвещения РФ Ольга Васильева в эфире авторской программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды "Парсуна" на телеканале "Спас".

"Главная задача школы - это подготовить его [ребенка] к тем вызовам в жизни, которые есть. Мы с вами прекрасно знаем, что сейчас способность в гаджетах жить - она мешает во многом, и продвижению в том числе. Есть вещи, которые уже тормозят, это очевидно. Потому что вот эта вот компьютерная привязанность, она становится проблемой общей, общемировой", - отметила министр.

Она добавила, что этот вопрос многие европейские страны "решают очень жестко". В качестве примера Васильева привела Францию, где запрещены мобильные телефоны в школе.

Министр согласилась с замечанием Легойды, что это разумное решение. "Да. В некоторых землях Германии [использование мобильных телефонов в школе также] до 8 лет исключено ", - отметила министр.

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Васильева, Ольга Юрьевна Легойда, Владимир Романович
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