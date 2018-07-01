Футбольные болельщики разных стран в Петербурге восхищены мастерством Игоря Акинфеева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Российские и зарубежные болельщики, смотревшие в Санкт-Петербурге матч финала ЧМ-2018, окончившийся победой сборной России, восхищены мастерством вратаря Игоря Акинфеева.

"Вся наша команда герои. Какой молодчина Акинфеев - гигант!" - сказал ТАСС посол ЧМ, солист Мариинского театра, народный артист РФ Василий Герелло. "Я чуть не умер от счастья, у меня чуть не случился разрыв сердца, - признался он. - Россия лучше всех!".

"Чудо!", - написал в своем Instagram лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

"Молодцы, дотерпели, не сдались и красавец Акинфеев", - прокомментировал ТАСС победу сборной губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который смотрел матч по ТВ.

Город ликует

Несмотря на то, что первый июльский день выдался в Петербурге прохладным - всего плюс 14 градусов, сразу после финального свистка множество людей вышли на Невский проспект и близлежащие улицы праздновать победу российской сборной. Болельщики громко скандируют "Россия", гудят в вувузелы, поют и аплодируют - все это под непрекращающийся гул автомобильных клаксонов, передают корр. ТАСС с места событий.

В центре города люди смотрели матч буквально повсюду - в кафе, аптеках, магазинах обязательно стоял ноутбук, телефон или телевизор. "Когда наши забили, мы обнялись с посетителем через стойку" - сказал бариста Михаил в небольшом кафе у метро "Достоевская".

Болельщики всех возрастов

На литературном фестивале под открытым небом "Книжные аллеи" трансляция шла из динамиков прямо на сцене. Стоило вратарю россиян отбить последний пенальти, как люди стоя зааплодировали и закричали: "Молодцы!".

"Каждый россиянин, наверное, в глубине души верил в эту победу, - сказал ТАСС петербуржец Станислав. - Для нас это как финал, потому что встретиться с Испанией - это серьезный вызов. Это была проверка на стойкость нашей обороны, Испания давила, но мы стойко выдержали напор и сохранили силы для серии пенальти. Здесь и везение, и прекрасная игра вратаря - мы победили!"

Мексиканец Эмилио, который смотрел матч в фан-зоне на Конюшенной площади, рассказал корреспонденту ТАСС, что до конца не верил в победу хозяев чемпионата. "Вратарь вашей сборной показал настоящее чудо в этой игре", - отметил он, а затем вместе с друзьями запел песню. "Это песня победы, мы так празднуем", - пояснил гость из Мексики.

Ради футбола петербуржцы пренебрегают даже предписаниями медиков. "Мне врач запретил матч смотреть, потому что сердце слабое, переживать нельзя и расстраиваться, а я не выдержала и радио включила. Смотреть по телевизору страшно было, вдруг проиграли бы, а теперь так радуюсь, сама не ожидала. Наш вратарь такой умница, слов нет", - рассказала ТАСС 78-летняя пенсионерка Наталья Германовна, которая сегодня впервые за долгое время вышла на улицу, чтобы вместе с соседями в небольшом парке в Красносельском районе Петербурга отпраздновать победу.