Более 500 сирийцев вышли за сутки из Идлибской зоны деэскалации

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 500 человек покинули за последние сутки Идлибскую зону деэскалации в Сирии через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб". Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур вышло 502 человека, из них 209 детей", - говорится в сообщении.

По его словам, за прошедшие сутки в свои дома в Восточной Гуте вернулись 106 человек.

Цыганков также рассказал, что в населенном пункте Хаммурия (провинция Риф-Дамаск) была проведена гуманитарная акция, в ходе которой сирийцам было передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил 3 т. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 180 сирийцам, в том числе 92 детям.