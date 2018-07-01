Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 500 сирийцев вышли за сутки из Идлибской зоны деэскалации

Общество
1 июля, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Российские врачи за сутки оказали помощь 180 сирийцам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 500 человек покинули за последние сутки Идлибскую зону деэскалации в Сирии через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб". Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур вышло 502 человека, из них 209 детей", - говорится в сообщении.

По его словам, за прошедшие сутки в свои дома в Восточной Гуте вернулись 106 человек.

Цыганков также рассказал, что в населенном пункте Хаммурия (провинция Риф-Дамаск) была проведена гуманитарная акция, в ходе которой сирийцам было передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил 3 т. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 180 сирийцам, в том числе 92 детям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
2
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
3
Путин обсудил по телефону с королем Испании развитие отношений двух стран
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Болтон и Путин остались каждый при своем мнении после обсуждения ситуации на Украине
6
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости