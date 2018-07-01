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В Болгарии умер ученый-историк Божидар Димитров

Общество
1 июля, 22:52 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 1, июля. /ТАСС

Премьер-министр страны Бойко Борисов выразил соболезнования родным и близким Димитрова

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СОФИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Болгарский ученый-историк Божидар Димитров скончался на 73-м году жизни.

"Выражаю соболезнования близким и семье Божидара Димитрова. Покойся в мире, мой друг!", - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, первый в воскресенье сообщивший о кончине историка.

Божидар Димитров родился 3 декабря 1945 года, он был автором десятков книг посвященных истории болгарского государства и на протяжении многих лет возглавлял Национальный исторический музей. В первом правительстве Бойко Борисова, с 2009-го по 2013 год, он работал в должности министра без портфеля.

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