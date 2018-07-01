СМИ: первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продали за $74 тыс.

ТАСС, 1 июля. Редкое первое издание книги про Гарри Поттера ушло в воскресенье с молотка за £56 тыс. (около $74 тыс.) на торгах английского аукционного дома Bonhams. Об этом сообщает газета Metro.

Итоговая цена книги "Гарри Поттер и философский камень", изданной в 1997 году, значительно превысила изначальную оценочную стоимость лота, составлявшую £35 тыс. (около $46 тыс). Издание отмечает, что в результате оживленных торгов книга была куплена американским коллекционером. До продажи она принадлежала женщине, которая приобрела ее 21 год назад на вокзале в английском городе Харрогейт.

Woman realises her Harry Potter and the Philosopher’s Stone copy is worth £56,000 https://t.co/pIvnXM0YID — Metro (@MetroUK) 1 July 2018

Данное издание считается редким, так как принадлежит к первой партии "Гарри Поттера и философского камня", состоящего из всего лишь 500 экземпляров. Проданная книга содержит орфографические ошибки и неточности, которые были исправлены в последующих изданиях.

В ноябре 2017 года первое издание книги о Гарри Поттере ушло с молотка за рекордные £106,25 тыс. ($140 тыс). Уникальность книги заключалась в том, что она была подписана автором фантастической саги о мальчике-волшебнике - Джоан Роулинг.

Британская писательница Джоан Роулинг - автор мирового бестселлера, семитомной серии книг о Гарри Поттере, выпущенной в период с 1997-го по 2007 год. Книги изданы общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По ним сняты восемь блокбастеров.