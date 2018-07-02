Эксперты ООН в Екатеринбурге обсудят проблемы соблюдения прав человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Ведущие правозащитники стран СНГ, Европы и эксперты ООН обсудят в Екатеринбурге проблемы соблюдения прав человека в современном мире. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области.

"В Екатеринбурге со 2 по 6 июля будет работать летняя школа по правам человека "70 лет Всеобщей декларации прав человека: наследие и вызовы современности". Ее участниками станут 220 человек, в числе которых - ведущие правозащитники стран СНГ и Европы, а также эксперты ООН. Основная тема школы - проблемы соблюдения прав человека в современном мире. Организатором выступает Уральский государственный юридический университет", - проинформировали в пресс-службе.

Там уточнили, что летняя школа проводится в рамках проекта межвузовской программы "Международная защита прав человека", успешно реализуемой Консорциумом вузов России при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и МИД России, и призвана поддержать кампанию УВКПЧ "Борись за чьи-то права сегодня".

"Тематика VI летней школы также связана с празднованием в 2018 году 70-летия Всеобщей декларации прав человека, которая признает фундаментальные ценности, которые объединяют все человечество и выступают единой мерой, обеспечивающей мирное сосуществование государств. Современному прочтению положений декларации и их применению для противодействия современным вызовам будут посвящены три кластера летней школы: "Всеобщая декларация: универсальное измерение", "Всеобщая декларация: региональное измерение", "Всеобщая декларация: роль в воспитании молодежи", - отметили в пресс-службе.

Занятия будут проходить в форме лекций, круглых столов, семинаров и конкурсов. Отдельные лекции проведут уполномоченные по правам человека и правам ребенка.

"Благодаря Всеобщей декларации прав человека и приверженности государств ее принципам улучшилась повседневная жизнь миллионов людей, были предотвращены невыразимые страдания и заложены основы более справедливого мира. И хотя ее обещания еще только предстоит выполнить, сам факт того, что она прошла проверку временем, является свидетельством универсального характера ее вечных ценностей равенства, справедливости и человеческого достоинства. Чтобы продемонстрировать, какую роль Всеобщая декларация прав человека играет в повседневной жизни людей, 10 декабря 2017 года в День прав человека Управление ООН по правам человека запустило годовую кампанию, кульминацией которой станет празднование 70-й годовщины принятия декларации 10 декабря 2018 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте летней школы.