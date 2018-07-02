Краснокнижный горбатый кит погиб, запутавшись в обрывках сетей у берегов Камчатки

ТАСС, 2 июля. Молодой горбатый кит погиб у побережья залива Корфа у берегов Камчатского края, предположительно, запутавшись в обрывках сетей с буями. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кроноцкого заповедника.

"В конце прошлой недели социальные сети облетели снимки погибшего молодого горбатого кита, выброшенного на побережье залива Корфа Берингова моря на севере Камчатки. Трагедия, вероятно, произошла из-за того, что животное запуталось в обрывках сетей с буями", - говорится в сообщении. Отмечается, что обрывки веревок с буями обнаружили на поверхности воды в районе Семячикского лимана, мусор подняли на борт судна.

"Обрывки сетей с буями представляют для китов скрытую угрозу. Животные, не заметив их, при выныривании для вентиляции легких могут запутаться передними конечностями или хвостом в рыболовных снастях. Кит вращается и старается сбросить их с себя, но делает только хуже, запутываясь еще сильнее. <...> В результате кит теряет возможность нырять за кормом и погибает из-за голода и наступающего некроза, который приводит к отмиранию тканей мышц и кожного покрова", - приводится в сообщении комментарий научного сотрудника заповедника Владимира Вертянкина.

Как поясняется в сообщении, акватория Кроноцкого заповедника представляет собой нагульный район серого и горбатого китов, которые занесены в Красную книгу. Пути миграции морских млекопитающих проходят через особо охраняемую трехмильную акваторию заповедника.