Более 300 обладателей статуса "Московский врач" работают в медучреждениях столицы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 300 врачей-обладателей почетного статуса "Московский врач" работают в поликлиниках и больницах города. Статус получили еще 96 врачей, это наибольший показатель за весь срок существования проекта, запущенного в сентябре 2017 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы

"Количество врачей, которые получили почетный статус "Московский врач", увеличилось на 96 человек. Это наибольший показатель за весь срок существования проекта, который был запущен в сентябре прошлого года", - говорится в сообщении. Таким образом, в больницах и поликлиниках департамента здравоохранения Москвы работают 332 специалиста с таким статусом.

Отмечается, что статус "Московский врач" присваивают медикам 16 специальностей, в том числе терапевтам, педиатрам, неврологам и врачам скорой помощи. До конца 2018 года список расширится до 20 специальностей: статус также будут получать онкологи, гастроэнтерологи, стоматологи и врачи клинической лабораторной диагностики.

"Общее количество врачей, успешно прошедших сложные оценочные процедуры, достигло 332 человек. "Московский врач" теперь есть практически среди всех специальностей, включенных в проект. Абсолютное большинство наших коллег, прошедших испытания, продемонстрировали действительно высокий уровень знания теории и владения практическими навыками: из 96 специалистов, ставших "московскими врачами" в июне, 20 человек получили максимальное количество баллов в ходе оценочных процедур", - приводится на портале комментарий главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Как отметил Хрипун, перечень специальностей для получения статуса "московский врач" будет расширяться за счет включения в него представителей всех основных клинических направлений.

О статусе "Московский врач"

Статус "Московский врач" был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года в целях создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для непрерывного, целенаправленного и эффективного повышения квалификации врачей.

Звание присваивается врачам при условии наличия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, стажа работы по специальности врача не менее пяти лет, успешного прохождения добровольных оценочных процедур, включающих клинический экзамен по специальности и защиту портфолио профессиональных достижений. Свидетельство "Московский врач" действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.

Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц. Принять участие в оценочных процедурах для получения данного статуса могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие является бесплатным и добровольным.