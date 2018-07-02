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ВЦИОМ: большинство россиян не стремятся переехать за границу

Общество
2 июля, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

О желании уехать из страны заявили 10% опрошенных, среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля достигает 31%

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Большинство участников опроса ВЦИОМ (88%) не собираются переезжать из России. В 1991 году нежелающих покидать Россию было 70%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в понедельник.

"Абсолютное большинство наших сограждан (88%) не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну, - говорится в сообщении. - Доля желающих уехать за рубеж остается практически неизменной: в 2011-2018 годах она колеблется в пределах 10-13%". Так, о желании уехать из России сказали 10% опрошенных, а среди молодежи (18-24 года) эта доля достигает 31%.

Многие респонденты, которые готовы уехать из России, не смогли назвать конкретных планов на переезд: 44% не задумывались о том, когда это может произойти, 41% не предпринимали конкретных шагов для эмиграции. Вместе с тем, у каждого четвертого (26%) есть родные или знакомые, которые покинули РФ в последние годы. Большинство опрошенных (74%) за последние два-три года вообще не выезжали за границу, 18% побывали на отдыхе или лечении, еще 4% ездили навестить родственников и друзей.

Только четверть (26%) потенциальных эмигрантов начали изучать страну, в которую они хотели бы переехать, 22% - учить иностранных язык, 21% - консультироваться с переехавшими за рубеж знакомыми, 19% - копить на переезд. Самыми популярными странами для переезда россияне назвали Германию (16%), США (7%), Испанию (6%), Канаду (5%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6-7 июня 2018 года. Объем выборки 2000 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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