Проректора РАНХиГС Комиссарова назначили гендиректором АНО "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров назначен генеральным директором автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". Об этом сообщается в официальном релизе АНО, поступившем в понедельник в ТАСС.

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по поручению и в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "в целях создания условий для социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, сегодня "Россия - страна возможностей" объединяет под своим управлением кадровые и социальные проекты, существовавшие на одноименной платформе с 2017 года", отмечается в релизе.

Ключевой проект АНО - всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России", являющийся важнейшим социальным лифтом для состоявшихся управленцев. По итогам первого конкурса, прошедшего в 2017-2018 годах, 300 финалистов получили миллионные гранты на обучение, 60 участников были назначены в органы государственной власти и заняли высокие позиции в бизнес-структурах, 30 участвуют в программе развития кадрового управленческого резерва страны. Флагманскими проектами АНО "Россия - страна возможностей" являются студенческие олимпиады "Я - профессионал", конкурс для развития молодых предпринимателей "Мой первый бизнес", проекты для выпускников вузов и молодых специалистов "Профстажировки" и WorldSkills, национальный чемпионат "Абилимпикс" для людей с особыми потребностями развития, площадка для развития и поддержки предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП" и другие проекты.

"АНО "Россия - страна возможностей" - это новая концепция социальных лифтов, не разовые решения, а система решений", - заявил Комиссаров, слова которого приводятся в релизе. Он подчеркнул, что "выбрать и реализовать свой индивидуальный путь к успеху в профессии, принять участие в проектах может любой социально активный гражданин".

"Мы будем использовать самые передовые методики, которые позволят находить талантливых людей, точно определять их компетенции и точки роста для развития, помогать им двигаться дальше. АНО "Россия - страна возможностей" - это призыв и возможность для всех граждан России искать себя, развиваться, самореализовываться, участвовать в создании России будущего, России - страны возможностей", - указал Комиссаров.