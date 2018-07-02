День партизанской славы будут отмечать в Петербурге с 2019 года по просьбе блокадников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. День партизанской славы будут отмечать в Санкт-Петербурге 29 марта с 2019 года. Как сообщили ТАСС в аппарате депутата Дениса Четырбока, принятый заксобранием города и подписанный губернатором закон был инициирован жителями блокадного Ленинграда и общественными организациями.

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"День партизанской славы установлен 29 марта, закон подписан губернатором. Это позволит выделять финансирование из городского бюджета на праздничные и памятные мероприятия. Ранее с этой просьбой к депутатам обратились представители общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" и ряд других ветеранских организаций", - сказали в аппарате инициатора закона.

Закон вступит в силу с января 2019 года. Размер финансирования в настоящее время уточняется - закон о бюджете на следующий год планируется к рассмотрению в Заксобрании в ноябре текущего года.

Ранее памятную дату начали отмечать в соседней Ленинградской области.

Праздник учрежден в память о подвиге ленинградских партизан, доставивших весной 1942 года через линию фронта в осажденный город обоз с продовольствием.

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В Лужском районе в этот день вспоминают интернациональный партизанский отряд имени Ворошилова, в котором сражались представители разных национальностей Европы - испанцы, словаки, голландцы - под командованием испанского антифашиста Франсиско Гульона.

Жизнь и подвиги ленинградских партизан известны стране, в том числе благодаря деятельности фотокорреспондентов ТАСС, во время войны работавших за линией фронта. Несколько сотрудников ЛенТАСС были награждены медалями "Партизану Великой Отечественной войны".