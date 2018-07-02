Турпоток россиян в Турцию за пять месяцев вырос почти на 50%

МОСКВА, 2 июля./ТАСС/. Турпоток из РФ в Турцию за январь-май 2018 года вырос на 49,6% и стал лидирующим по количеству прибытий, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным минтуризма и культуры Турции, за январь-май страну посетило почти 11,5 млн иностранных туристов (+30,8% по сравнению с тем же периодом 2017 года). В среднем каждый 10-й турист оказался из России: в отчетном периоде в Турции побывало 1,39 млн россиян (+49,65% по сравнению с тем же периодом 2017 года). В общем въездном потоке доля российского рынка составила 12,11% (в 2017 году - 10,59%, в 2016 - 1,66%)", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, вторым по числу прибытий стал немецкий рынок (1,1 млн человек, +28,3%), третьим - иранский (980 тыс., + 26,3%). В ТОП-5 въездных рынков Турции также вошли Грузия (854 тыс.) и Болгария (777 тыс.)

В АТОР отметили, что число зарубежных визитеров в Турции в мае увеличилось на 27,29% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило 3,68 млн человек. Турпоток из России достиг 864 тыс. человек (+23,49%) и почти в 2 раза превысил результат немецкого рынка (437 тыс., +11,9%). Третьей с показателем 273 тыс. человек стала Великобритания.