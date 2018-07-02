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Песков сообщил, что изменения в сфере госаккредитации университетов уже запланированы

Общество
2 июля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее представители Ассоциации ведущих университетов России и ассоциации "Глобальные университеты" направили президенту письмо о необходимость внедрения новой системы оценки качества вузов

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Исправление недостатков системы государственной аккредитации вузов уже запланировано в соответствующем законопроекте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, которое на имя главы государства направили представители Ассоциации ведущих университетов России и ассоциации "Глобальные университеты".

Песков отметил, что пока не знает, поступило ли уже это письмо в администрацию президента. "Мы узнали об этом [документе] из средств массовой информации и, если правильно сообщают СМИ, подавляющее большинство моментов, отраженных в этом обращении по вопросам аккредитации вузов, уже учтено и внесено в законопроект, который сейчас уже, что называется, в пути. То есть уже исправления запланированы", - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС, подчеркивается необходимость внедрения новой системы оценки качества вузов взамен существующей.

Его авторами, в частности, предлагается набор данных, при помощи которых можно объективно оценить эффективность работы вуза. В первую группу входят показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс. Кроме того, планируется оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников.

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