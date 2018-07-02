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Сфера инженерных изысканий стала самой травмоопасной в Хабаровском крае

Общество
2 июля, 13:25 UTC+3

Деревообрабатывающая промышленность стала второй второй отраслью в регионе по травмоопасности

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ХАБАРОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Сфера инженерных изысканий признана наиболее травмоопасной в Хабаровском крае по итогам минувшего года, сообщили в понедельник ТАСС в региональном отделении Фонда социального страхования.

"Самым опасным видом деятельности признана занятость в области инженерных изысканий, где на 1 тыс. работников пришлось девять несчастных случаев", - сказал собеседник агентства. Второй по травмоопасности отраслью страхователи назвали деревообрабатывающую промышленность - на 1 тыс. работников в прошлом году пришлось семь несчастных случаев.

"Всего в 2017 году на территории региона произошло 525 несчастных случаев, что на 24 случая меньше, чем в предыдущем году", - добавили в отделении фонда. Количество тяжелых несчастных случаев уменьшилось с 75 до 54. Кроме того, статистика показывает, что мужчины получают травмы в 1,5 раза чаще женщин.

По количеству несчастных случаев на производстве самой опасной признана деятельность больничных организаций (44 инцидента), затем идут пассажирские и грузовые перевозки (42 случая) и лесозаготовки (22 инцидента).

Как отметил собеседник агентства, в минувшем году количество предприятий, использующих механизм финансирования фондом предупредительных мер производственной безопасности, увеличилось. "В 2017 году программой воспользовались 355 предприятий, на охрану труда в которых фонд направил 201,9 млн рублей, и это на 5% больше, чем в позапрошлом году", - сказали в отделении. 

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