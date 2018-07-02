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Аппарат детского омбудсмена проконтролирует отдых детей, не поехавших летом в лагеря

Общество
2 июля, 15:22 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 2, июля. /ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила также, что 1 июля стартовала акция "Безопасность детства"

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ПЕНЗА, 2 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка проведет не только мониторинг летней оздоровительной кампании в регионах России, но и изучит организацию отдыха детей, которые не поехали в летние лагеря. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила журналистам в понедельник в Пензе, где она находится с рабочей поездкой.

"В прошлом году мы подготовили специальный доклад по итогам кампании. В этом году также стартовал мониторинг по основным направлениям оздоровительной кампании. В том числе, мы изучаем, как организован отдых для детей, которые не поехали в летние лагеря. Потому что летняя смена длится около 20 дней, а все остальное время ребенок находится дома", - сказал Кузнецова, отвечая на вопрос ТАСС.

Она добавила, что в воскресенье, 1 июля, стартовала акция "Безопасность детства", которую аппарат уполномоченного проводит совместно с Советом отцов и при поддержке Общероссийского народного фронта. "Мы изучаем безопасность территорий, на которых могут находиться наши дети", - отметила Кузнецова, уточнив, что в рамках акции родители и другие неравнодушные люди могли бы выявить потенциально опасные места, в которых могут оказаться дети летом.

"Мы продолжаем изучать нарушения в течение летней оздоровительной кампании. К сожалению, уже произошел ряд отравлений в детский лагерях. Сейчас изучаются их причины", - сказала Кузнецова.

По ее мнению, никакие, даже самые совершенные законодательные меры, не смогут гарантировать безопасность детей, "пока не будет личной ответственности взрослого, который находится с ребенком".

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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