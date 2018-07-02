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Общественная палата запустила горячую линию для помощи инвалидам при поступлении в вузы

Общество
2 июля, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

На линию можно сообщить о нарушениях при приеме документов и о непредоставлении положенных льгот

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ открыла горячую линию для людей с ограниченными возможностями, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, поступившем в ТАСС в понедельник.

"В Общественной палате РФ открылась горячая линия для людей с инвалидностью, поступающих в вузы", - отмечается в информации.

В пресс-службе пояснили, что на горячую линию можно сообщить о нарушениях при приеме документов и проведении вступительных испытаний, о непредоставлении положенных инвалидам льгот при поступлении и других нарушениях их права на образование. Все сообщения будут оперативно рассматриваться с участием представителей Минобрнауки, пообещали в ОП РФ.

Инициатором создания горячей линии выступила комиссия Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов. "Цель горячей линии - не только мониторинг нарушений прав инвалидов, оказание оперативной помощи абитуриентам в защите их интересов, но и системное решение проблем, с которыми они могут столкнуться", - отмечается в сообщении.

Пожаловаться на нарушения или обратиться по иным вопросам можно с понедельника по пятницу по номеру телефона: +7-800-737-77-66. Кроме того, сообщения о нарушениях можно будет отправить по электронной почте, указанной на сайте ОП.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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