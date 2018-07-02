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В Китае родились панды-близнецы

Общество
2 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Для Центра по исследованию больших панд города Чэнду это уже второй случай рождения разнополых панд-близнецов в этом году

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ТАСС, 2 июля. Панды-близнецы появились на свет в понедельник в Центре по исследованию больших панд города Чэнду. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, новорожденные родились с разницей в 23 минуты. Они разного пола: самка весом 117,2 грамма и самец - 140,8 грамма.

Для Центра по исследованию больших панд города Чэнду это уже второй случай рождения разнополых панд-близнецов в этом году. В июне двух детенышей произвела на свет бамбуковая медведица по кличке Я Юнь. Как отмечает агентство, всего с начала года в Центре родились девять панд.

Бамбуковые медведи - редчайшие животные. В природе, среди гор провинции Сычуань, их осталось немногим более полутора тысяч. Хотя опыты по разведению в питомнике этих млекопитающих с красивой черно-белой или бело-коричневой шкурой приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции добиться никак не удается.

Большая панда не только один из символов КНР, ее изображение также можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.

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