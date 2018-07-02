Совет общественных помощников по решению проблем в районах создан в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Совет общественных помощников при главе Северной Осетии Вячеславе Битарове создан в республике. Об этом в понедельник на совещании с руководителями муниципальных образований сообщил Битаров.

"Мы создаем совет общественных помощников в каждом районе. Ежемесячно будем собираться и решать вопросы населенных пунктов. В советах будут работать представители в качестве моих помощников", - сказал глава республики.

Он добавил, что представители совета общественных помощников станут в будущем сельскими старостами.

"Помощники будут работать на общественных началах, без зарплаты. Потом лучшие из них будут назначены старостами", - отметил Битаров.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, которым закрепляется институт сельских старост, а также расширяются возможности для схода граждан.