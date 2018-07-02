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Жители Тамбова в рамках Года Японии увидят итимацу, свадебные кимоно и игрушечных самураев

Общество
2 июля, 15:25 UTC+3 ТАМБОВ

Выставка "Куклы и праздники Японии" откроется 3 июля в тамбовском областном краеведческом музее

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ТАМБОВ, 2 июля. /ТАСС/. Выставка "Куклы и праздники Японии", организованная совместно с посольством этой страны в России, откроется 3 июля в тамбовском областном краеведческом музее. В экспозицию вошли порядка 300 экспонатов - от фарфоровых миниатюр до праздничной национальной одежды, рассказала ТАСС заместитель директора музея Елена Романенко.

"Очень интересны куклы-обереги фарфоровые, куклы итимацу, изображающие детей, а также куклы хина, изображающие императора и императрицу для праздника девочек Хина-мацури, игрушечные самурайские доспехи и куклы-самураи - атрибуты Дня мальчиков. В Японии кукла не просто игрушка - это особая философия, особое мышление, образ жизни", - пояснила она.

По словам организаторов, это вторая экспозиция, предоставленная посольством Японии, которая будет проходить в тамбовском музее, первая выставка состоялась в начале 1990-х годов, но с тех пор экспозиция значительно обогатилась.

"Куратором выступает известный российский просветитель, кавалер высшей награды Японии - ордена Восходящего Солнца Марина Голомидова. Она потрясающий рассказчик, который прекрасно знает Японию", - добавила Романенко.

В музее уточнили, что в экспозицию вошли несколько десятков кукол, выполненных в различных стилях и техниках, талисманы и обереги такие, как фигурка кошки манэки-нэко, похожий на неваляшку Дарума, фигурки животных - символов года, а также кимоно, праздничные детские наряды, национальные пояса и обувь. Выставка будет работать до 9 августа.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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