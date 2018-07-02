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Власти Чечни заявили о непричастности к расследованию действий ЕФА

Общество
2 июля, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Руководство Египетской футбольной ассоциации подозревается в присвоении $1,8 млн, выделенных на пребывание национальной сборной в Грозном

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики не привлечены к расследованию возможной растраты средств Египетской футбольной сборной и не имеют информации о ходе расследования. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Москве министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров.

Как сообщалось, генеральный прокурор Египта Набиль Садек в субботу распорядился начать расследование в отношении Египетской футбольной ассоциации (ЕФА) по обвинению в растрате государственных средств во время участия национальной сборной на чемпионате мира в России. Руководство ЕФА подозревается в присвоении 1,8 млн долларов, которые якобы были потрачены на пребывание сборной Египта на тренировочной базе в Грозном. Сторона обвинения указывает на тот факт, что пребывание сборной Египта было бесплатным благодаря поддержке главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Работа египетской прокуратуры, их расследование - это сугубо внутреннее дело Арабской Республики Египет. У нас нет никакой информации по поводу того, что этот вопрос ставился или вообще обсуждался с главой Чеченской Республики или с соответствующими органами. Такие запросы, во всяком случае мне, неизвестны. Я думаю, что эти вопросы способно решить египетское правосудие, в чем мы желаем им удачи", - сказал Умаров.

При этом министр не подтвердил информацию о том, что размещение египетской сборной было полностью оплачено властями Чечни. "Я насчет бесплатного пребывания ничего не знаю, поэтому и не знаю, откуда эта информация. Пусть прокуратура Египта этим занимается во взаимодействии с прокуратурой Российской Федерации", - добавил Умаров.

На чемпионате мира по футболу, проходящем в России, египтяне не смогли выйти в 1/8 финала, проиграв во всех трех матчах группового этапа. Сборная Египта проиграла командам Уругвая (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2) и заняла в группе последнее место.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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