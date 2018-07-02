Шесть памятников в Петербурге выставят на торги в рамках "Аренды за рубль" в конце года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга определи первые шесть объектов культурного наследия, которые выставят на торги в рамках программы "Аренда памятника за рубль" в конце текущего года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комитета имущественных отношений, по инициативе которого ранее приняли городской закон, предусматривающий возможность передачи памятников по ставке один рубль за один квадратный метр в аренду на 49 лет с целью их восстановления.

"Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга определил первые шесть объектов культурного наследия, которые будут выставлены на торги на право аренды по программе "Аренда памятника за один рубль". Ориентировочные сроки проведения первых аукционов - четвертый квартал 2018 года", - сообщили в комитете.

Среди первых потенциальных лотов заброшенный павильон "Царский вокзал" в Пушкине. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, в интерьере павильона, служившего для приема императорских поездов, сохранились подлинные фрагменты полихромной темперной живописи начала XX века. Кроме того, инвесторам предложат восстановить оранжерею из дворцово-паркового ансамбля "Собственная дача" недалеко от музея-заповедника "Петергоф", пользующегося популярностью у туристов.

В списке значатся дом Ф. Н. Челищева (М. Б. Кольбе) на Вознесенском проспекте, построенный в конце XVIII века, памятники деревянного зодчества начала ХХ века - загородный дом Л. А. Змигродского и дача Н. М. Кочкина в Сестрорецке, а также Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, построенные в начале XIX века к приезду императора Александра I на предприятие после его ремонта из-за крупного взрыва пороха.

В Москве программа "Памятник за рубль", по которой инвестор получает здание в аренду по символической цене один рубль за квадратный метр с условием реставрации объекта, реализуется с 2012 года. За пять лет через нее прошли 19 объектов, на девяти из них реставрационные работы завершены.